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Son dakika: Ege'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha

Son dakika haberleri... Ege'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 5,1 büyüklüğünde bir daha meydana geldi. AFAD yaptığı açıklamada depremin saat 18.14'te gerçekleştiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Son dakika: Ege'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha

Ege'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD, Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 20 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.14'te Aydın'ın Kuşadası ilçesi yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre deprem, Ege Denizi'nde Kuşadası'na 20,3 kilometre uzakta, yerin 7,73 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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