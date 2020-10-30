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Enkaz altındaki kadına telefonla ulaşıldı: O anlar A Haber ekranlarında canlı olarak aktarıldı

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Giriş: 30.10.2020 19:32
Güncelleme:30.10.2020 19:35
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan vatandaşları çıkartmaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bayraklı ilçesinde yıkılan bir binada enkaz altında kalan kadın ile telefon ile iletişim kuruldu. O anlar A Haber ekranlarında canlı olarak yayınlandı.

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

YERİNİ TARİF ETMEYE ÇALIŞTI

Bakan Pakdemirli'nin enkaz altında bulunan 3 kişi ile telefonda konuşmasının ardından enkaz altında kalan bir kadın ile gerçekleştirilen telefon görüşmesi A Haber ekranlarında canlı olarak yayınlandı. Enkaz altında kalan kadın yerini telefon üzerinden tarif etmeye çalıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmirdeki depremde enkaz altında kalan kişiyle telefonda konuştu TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ İZMİR'DEKİ DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİYLE TELEFONDA KONUŞTU

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