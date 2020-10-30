Enkaz altındaki kadına telefonla ulaşıldı: O anlar A Haber ekranlarında canlı olarak aktarıldı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan vatandaşları çıkartmaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bayraklı ilçesinde yıkılan bir binada enkaz altında kalan kadın ile telefon ile iletişim kuruldu. O anlar A Haber ekranlarında canlı olarak yayınlandı.

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

YERİNİ TARİF ETMEYE ÇALIŞTI

Bakan Pakdemirli'nin enkaz altında bulunan 3 kişi ile telefonda konuşmasının ardından enkaz altında kalan bir kadın ile gerçekleştirilen telefon görüşmesi A Haber ekranlarında canlı olarak yayınlandı. Enkaz altında kalan kadın yerini telefon üzerinden tarif etmeye çalıştı.

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