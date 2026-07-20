Rumlara "Mehmetçik tepenizde" mesajı: Savaş uçakları peş peşe Kıbrıs'a havalandı

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıl dönümünde, Metehan Sınır Kapısı'nın güneyinde toplanan bir grup Rum'un Türkiye ve Türkler aleyhine sloganlar atmasının ardından Türkiye'den peş peşe açıklamalar geldi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla provokasyona tepki gösterirken, Kıbrıs'ta düzenlenen anma ve kutlama programlarına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile TSK komuta kademesi de katıldı. Kuzey Kıbrıs'ta Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri ile şehitleri anma programları sürerken, bölgede güvenlik önlemleri ve gelişmeler yakından takip ediliyor.