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Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Ayasofya'nın ibadete açılmasını A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 10.07.2020 23:19
Güncelleme:10.07.2020 23:19
Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını değerlendirdi. SAdece Türk vatandaşları için değil tüm Müslüman dünyası için önemli bir karar olduğunu belirten Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Danıştay son derece hukuki bir karara imza attı. Bütün hakimleri tebrik ediyorum. Tarihte isimleri anılacaktır." dedi.

A Haber canlı yayınına katılan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Ayasofya'nın açılması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"TARİH İSİMLERİNİ YAZACAK"

Ayasofya'nın açılmasının Müslüman alemi için önemli olduğunu vurgulayan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Bu günleri gördüğümüz için bir tarihçi olarak da bir Türk vatandaşı olarak da şükrediyoruz." dedi.

Önemli açıklamalarda bulunan Afyoncu, "Bu olay benim için son nerece önemli. Ben yıllar önce de Türkiye'nin farklı bir faza geçeceğini söylemiştim. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması Türk tarihi açısından son derece önemlidir. Yalnızca Türkler için değil bütün Müslümanlar için önemlidir. Ayasofya'nın açılması tarihi bir dönemdir. Önemli olan şu; Biz kapatmıştık biz açtık. Danıştay son derece hukuki bir karara imza attı. Bütün hakimleri tebrik ediyorum. Tarihte isimleri anılacaktır." şeklinde konuştu.

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