07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Tarih boyunca Türklere yapılan katliamlar! Osmanlı’nın zayıflamasıyla Türkler hedef oldu
Türkler dünyada en çok katliama, saldırıya, zulme uğrayan millet. Savaş meydanlarında aman dileyen düşmanlarına bile kılıç kaldırmayan bu merhametli millet, aynı muameleyi düşmanları tarafından hiç bir zaman görmedi. Son iki yüzyıla baktığımızda Yunan'dan Bulgar'a, Ermeni'den Sırp'a kadar pek çok ulus Türklere karşı acımasız katliamlara başvurdu. İşte sadece son iki yüzyıl içinde 60 milyondan fazla Türk'ü hayattan koparan katliamlara bir bakış...