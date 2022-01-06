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Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’nun adaylık restine cevap geldi!

A Haber
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Giriş: 06.01.2022 10:45
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'aday olurum' açıklamalarına ilişkin, "Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa olabilir" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından Tanju Özcan karşılık olarak, “Sayın Genel Başkanıma demokratik tavrı için çok teşekkür ediyorum. Millet ittifakının benden daha çok halk desteği bulabilecek bir adayla yola çıkmasını temenni ediyorum. Aksi durumda sözümün arkasındayım. Bir anekdot ayrıca Bolu’da meclis çoğunluğu da bizde.” ifadelerine yer vererek adaylıkta isimleri geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a göndermede bulundu. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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