Takas operasyonun perde arkası! Operasyon MİT’in gözetiminde Ankara'da gerçekleşti

Rusya eski ABD piyadesi Trevor Reed'i ABD'li yetkililere teslim ederken ABD ise Rus pilot Konstantin Yaroşenko'yu Rusya'ya iade etti. Takas Türkiye'de gerçekleşti. Operasyonun detayları da ortaya çıktı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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