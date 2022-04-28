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Takas operasyonun perde arkası! Operasyon MİT’in gözetiminde Ankara'da gerçekleşti

A Haber
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Giriş: 28.04.2022 15:13
Güncelleme:28.04.2022 15:14
Rusya eski ABD piyadesi Trevor Reed'i ABD'li yetkililere teslim ederken ABD ise Rus pilot Konstantin Yaroşenko'yu Rusya'ya iade etti. Takas Türkiye'de gerçekleşti. Operasyonun detayları da ortaya çıktı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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