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Suriye'ye harekat planı masada! Hedef: Tel Rıfat ve Münbiç

A Haber
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Giriş: 11.06.2022 11:26
Suriye'nin kuzeyine beşinci harekat an meselesi. Olası bir harekatta hedeflerden biri Tel Rıfat diğeri ise Münbiç. Suriye'ye olası harekat öncesi Suriye Milli Ordusu tatbikatlarına hız verdi. Halen Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arab bölgesinde bulunan PKK/YPG, Tel Rıfat'ta mayınlı ve bombalı tuzaklar kuruyor. Teröristler aynı zamanda bölgede çocukları kaçırarak silah altına alıyor. Öte yandan Türkiye'den hareket eden çok sayıda TIR Mare bölgesine geçti. SMO'ya bağlı gruplar Münbiç ve Tel Rıfat yakınlarına konuşlandı. Peki Münbiç neden önemli? 5. Harekat hazırlığı ne durumda? Gelişmeleri sınır hattında bulunan A Haber ekiplerinden Mehmet Sabri Uğurbaş ve Mehmet Geçgel aktardı.
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