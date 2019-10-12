Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a böyle girdi

Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı harekatı 4. gününde başarıyla devam ediyor. Harekatta 415 terörist yok edilirken 18 köy terörden arındırıldı. Bugün öğle saatlerinde; Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Fırat’ın doğusundaki Resulayn'ı kontrol altına aldı. Resulayn'a girerken yaşanan çatışmalar ise böyle görüntülendi.