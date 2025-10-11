11 Ekim 2025, Cumartesi
Sumud Aktivisti A Haber'e konuştu: Özgür Filistin için durmayacağız
Dünya insanlığın vicdanını Gazze'ye taşımak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan İsrail saldırısını konuşuyor. Sumud filosu aktivistlerinden ve aynı zamanda filonun sözcüsü olan, Türk asıllı Fransız vatandaşı Mustafa Çakıcı saldırı sonrasında yaşananları A Haber muhabiri Ömer Aydın'a anlattı.