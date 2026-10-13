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Sultanbeyli Üsküdar metrosunda kablo kaynaklı patlama
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sultanbeyli Üsküdar metrosunda kablo kaynaklı patlama

İstanbul’da M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Ihlamurkuyu istasyonundaki kablo hattında yaşanan sorun nedeniyle seferlerin durdurulduğunu, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini ve yolcuların görevliler tarafından tahliye edildiğini aktardı. Arızanın giderilmesi ve seferlerin normale dönmesi için resmi makamlardan gelecek açıklama bekleniyor.

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