PKK, Metina’daki 4 kampını boşalttı: Örgüt mensupları Kandil’e çekiliyor

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK, Kuzey Irak’taki Metina bölgesinde bulunan 4 kampını boşalttı. Örgüt mensuplarının bölgeden ayrılarak Kandil’e yöneldiği belirtilirken, çekilmenin dron kamerasıyla görüntülendiği aktarıldı. Silahların tamamen teslim edilmesi için 27 Kasım tarihinin gündeme geldiği ifade edilirken, Millî İstihbarat Teşkilatının bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.