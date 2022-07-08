08 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Suikaste uğrayan dünya liderleri

Suikaste uğrayan dünya liderleri

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.07.2022 15:45
Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'nin suikast sonucu hayatını kaybetti. Dünya tarihinde siyasette aktif olduğu dönemde veya sonrasında suikaste uğrayan çok sayıda lider bulunuyor. İşte o liderler...
Suikaste uğrayan dünya liderleri SUİKASTE UĞRAYAN DÜNYA LİDERLERİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suikaste uğrayan dünya liderleri
Suikaste uğrayan dünya liderleri
Kontrol noktalarında bayram denetimi!
Kontrol noktalarında bayram denetimi!
İşte FETÖ’nün firari isimleri!
İşte FETÖ’nün firari isimleri!
Darbenin kilit noktası
Darbenin kilit noktası
El Bab’da bayram heyecanı!
El Bab'da bayram heyecanı!
İsveç ve Finlandiya’ya mesaj!
İsveç ve Finlandiya'ya mesaj!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan “Vakfe Duası”
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan “Vakfe Duası”
Shinzo Abe neden vuruldu?
Shinzo Abe neden vuruldu?
15 Temmuz özel klibi! Bu vatan bölünmez
15 Temmuz özel klibi! Bu vatan bölünmez
Kurban Bayramı mesajı!
Kurban Bayramı mesajı!
Başkan Erdoğan’dan başsağlığı mesajı!
Başkan Erdoğan’dan başsağlığı mesajı!
Suikasta uğramıştı! Abe hayatını kaybetti
Suikasta uğramıştı! Abe hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster