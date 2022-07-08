Suikaste uğrayan dünya liderleri

Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'nin suikast sonucu hayatını kaybetti. Dünya tarihinde siyasette aktif olduğu dönemde veya sonrasında suikaste uğrayan çok sayıda lider bulunuyor. İşte o liderler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN