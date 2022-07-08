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Suikaste uğrayan dünya liderleri

Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'nin suikast sonucu hayatını kaybetti. Dünya tarihinde siyasette aktif olduğu dönemde veya sonrasında suikaste uğrayan çok sayıda lider bulunuyor. İşte o liderler...

A Haber
Giriş Tarihi: 08.07.2022 15:41 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 16:36
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Suikaste uğrayan dünya liderleri

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti.

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Suikaste uğrayan dünya liderleri

Daha önce Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bünyesinde çalışan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın el yapımı olduğu öğrenilen silahından çıkan 2 kurşunla ağır yaralanan Abe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Suikaste uğrayan dünya liderleri

Japonya Başbakanı Fumio Kishida saldırı hakkında, "Demokrasinin temeli olan seçim döneminde yapılan bu alçakça eylemi en güçlü şekilde kınıyorum" ifadelerini kullanırken, Abe'nin ölümü Japonya kamuoyunda da derin bir şok etkisine yol açtı.

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Suikaste uğrayan dünya liderleri

Abe'nin öldürülmesi, siyasi ya da dini nedenli bir suikast olup olmadığı yönündeki belirsizliğini koruyor.

Eski Japonya Başbakanın öldürülmesi dünyada siyasi liderlere düzenlenen suikastları tekrar gündeme getirdi.

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Suikaste uğrayan dünya liderleri

SUİKASTE UĞRAYAN DÜNYA LİDERLERİ