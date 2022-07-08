Suikaste uğrayan dünya liderleri

Japonya Başbakanı Fumio Kishida saldırı hakkında, "Demokrasinin temeli olan seçim döneminde yapılan bu alçakça eylemi en güçlü şekilde kınıyorum" ifadelerini kullanırken, Abe'nin ölümü Japonya kamuoyunda da derin bir şok etkisine yol açtı.