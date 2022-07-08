Suikaste uğrayan dünya liderleri
Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'nin suikast sonucu hayatını kaybetti. Dünya tarihinde siyasette aktif olduğu dönemde veya sonrasında suikaste uğrayan çok sayıda lider bulunuyor. İşte o liderler...
Giriş Tarihi: 08.07.2022
15:41 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
16:36
Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Daha önce Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bünyesinde çalışan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın el yapımı olduğu öğrenilen silahından çıkan 2 kurşunla ağır yaralanan Abe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Japonya Başbakanı Fumio Kishida saldırı hakkında,
"Demokrasinin temeli olan seçim döneminde yapılan bu alçakça eylemi en güçlü şekilde kınıyorum" ifadelerini kullanırken, Abe'nin ölümü Japonya kamuoyunda da derin bir şok etkisine yol açtı.
Abe'nin öldürülmesi, siyasi ya da dini nedenli bir suikast olup olmadığı yönündeki belirsizliğini koruyor.
Eski Japonya Başbakanın öldürülmesi dünyada siyasi liderlere düzenlenen suikastları tekrar gündeme getirdi.
SUİKASTE UĞRAYAN DÜNYA LİDERLERİ