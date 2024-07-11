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Srebrenitsa Soykırımı’nın 29. yılı… Acının ve umudun simgesi: Mavi kelebek | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 13:09
1995 yılının temmuz ayında Sırp güçleri, sistematik olarak yürüttükleri katliamlarda sadece Srebrenitsa'da beş gün içinde sekiz bin 372 Boşnak'ı şehit etti. Yüzlerce kadın ve çocuk akıl almaz işkencelere maruz kaldı. O katliamda bir gün içerisinde yirmi binin üzerinde mülteci Srebrenitsa'dan zorla çıkarıldı. Dünyanın gözü önünde yapılan katliamın bugün yıl dönümü. İşte yaşanan acıları unutmamak adına hazırladığımız analiz haberi...
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