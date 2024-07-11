11 Temmuz 2024, Perşembe
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Srebrenitsa Soykırımı’nın 29. yılı… Acının ve umudun simgesi: Mavi kelebek | ANALİZ
1995 yılının temmuz ayında Sırp güçleri, sistematik olarak yürüttükleri katliamlarda sadece Srebrenitsa'da beş gün içinde sekiz bin 372 Boşnak'ı şehit etti. Yüzlerce kadın ve çocuk akıl almaz işkencelere maruz kaldı. O katliamda bir gün içerisinde yirmi binin üzerinde mülteci Srebrenitsa'dan zorla çıkarıldı. Dünyanın gözü önünde yapılan katliamın bugün yıl dönümü. İşte yaşanan acıları unutmamak adına hazırladığımız analiz haberi...