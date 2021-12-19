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SÖZ MİLLETTE - Vatandaş ne düşünüyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 19.12.2021 19:44
Gündem oldukça yoğun. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, söz millete diyerek Eminönü Meydanı’na gitti ve vatandaşa gündemle ilgili konuları sordu. İşte A Haber kamerasından sokağın nabzı.
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