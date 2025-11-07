Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ’nin 500 bin konutluk projesinde başvuru süreci başlıyor. Başvurular TC kimlik numarasına göre 10 Kasım’da alınacak, son tarih 19 Aralık. En büyük pay İstanbul’a ayrılırken, gençler ve hisseli tapu sahipleri için özel şartlar belirlendi. Detayları uzman isim A Haber’e anlattı.

