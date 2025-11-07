07 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?
Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?

Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2025 16:38
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ’nin 500 bin konutluk projesinde başvuru süreci başlıyor. Başvurular TC kimlik numarasına göre 10 Kasım’da alınacak, son tarih 19 Aralık. En büyük pay İstanbul’a ayrılırken, gençler ve hisseli tapu sahipleri için özel şartlar belirlendi. Detayları uzman isim A Haber’e anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?
Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?
Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?
Yenilikçi siyasetin adresi AK Parti!
Yenilikçi siyasetin adresi AK Parti!
Amacımız Gazze’nin imarını sağlamak
"Amacımız Gazze’nin imarını sağlamak"
Kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri teslim edildi
Kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri teslim edildi
Sığınak yönetmeliği güncellendi
"Sığınak" yönetmeliği güncellendi
Futbolda bahis operasyonunda gözaltı kararı!
Futbolda bahis operasyonunda gözaltı kararı!
Başkan Erdoğan Libya Başbakanı ile görüştü
Başkan Erdoğan Libya Başbakanı ile görüştü
Kazakistan neden İbrahim Anlaşmaları’na katıldı?
Kazakistan neden İbrahim Anlaşmaları'na katıldı?
Bahis depremi! Şike operasyonuna mı dönüştü?
Bahis depremi! Şike operasyonuna mı dönüştü?
İstanbul’a 37 saniye önce 6,1’lik deprem sinyali
İstanbul'a 37 saniye önce 6,1'lik deprem sinyali
Başkan Erdoğan’dan Özel’e: hakaret otomatı! Özel neden hakaret dili kullanıyor?
Başkan Erdoğan'dan Özel'e: hakaret otomatı! Özel neden hakaret dili kullanıyor?
New York Times’dan Türkiye analizi!
New York Times'dan Türkiye analizi!
Daha Fazla Video Göster