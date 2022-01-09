09 Ocak 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son Gün - Kongre baskını… Darbe mi başkaldırı mı? ABD’yi nasıl etkiledi?
6 Ocak 2021'de, ABD kongresi yaklaşık 200 yıl sonra ilk kez bir işgale tanıklık etti. Başkanlık seçiminin sonuçlarına karşı çıkan Trump destekçileri, düzenledikleri baskınla kongrenin seçim sonuçlarını tescil etme sürecine engel oldu. Peki her şey nasıl başlamıştı? Baskın öncesindeki son günde neler yaşandı? Detaylar A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un hazırladığı "Son Gün'de...