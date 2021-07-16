16 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika: Yerli aşı çalışmaları | Bakan Koca telefon numarası vererek paylaştı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesinde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz." dedi.