Türk bilim insanından Rus aşısı Sputnik V ile ilgili A Haber'de flaş sözler: En önemli özelliği...

Rusya'da üretilen dünyanın ilk tescilli koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V artık Türkiye'de de kullanılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurdu. Peki bu aşının yan etkileri neler? Koruyuculuk oranı ne? Kaç ülkede kullanılıyor? Rus aşısıyla ilgili tüm merak edilenleri Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, A Haber canlı yayınında anlattı. Bu aşının 60'dan fazla ülkede acil kullanım onayı aldığını ifade eden Balık, aşının en önemli özelliği çok hızlı bir şekilde üretilebilmesi ve maliyetinin düşük olması." dedi. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye'de şu anda BioNTech/Pfizer ve Sinovac aşılarının kullanıldığını hatırlatarak, Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşının da kullanıma girmesiyle birlilte 3 aşının ülkemizde uygulanacağını söyledi.

"AŞININ EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ..."

Dünyanın ilk tescilli olan Sputnik V aşısının ilerideki süreçlerde üretiminin Türkiye'de de yapılacağına vurgu yapan Prof. Dr. Balık, ilk etapsa Sağlık Bakalıığı tarafından ülkemizde önümüzdeki 6 ay içerisinde 50 milyon doz aşının tedarik edileceğiniz ifade etti.

17 günlük tam kapanma süresinde olabildğince hızlı aşılama yapılmalı diyen Balık, "Aşının en önemli özelliği çok hızlı bir şekilde üretilebilmesi ve maliyetinin düşük olması. Bu aşı teknolojisinin Türkiye'de de kullanılacak olması ayrıca öneme sahip. Bu aşıları sürekli kullanacağız. Kovid-19 aşılarının 6 ay ve 1 yıl arası değişen süreçlerde tekrarı gerekecek." dedi.

3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Faz 3 ve saha çalışmalarının henüz tamamlanmadığını ifade eden Prof. Dr. Balık, inaktif aşılar (Sinovac) aşıları için 2. dozdan sonra 6 ay sonra bir hatırlatma dozu yapaılabileceğini ifade etti. mRNA (BioNTech) aşıları için ise 2.dozdan 1 yıl sonra bu hatırlatma dozu olarak adlandırılan aşılamanın yeniden yapılmasını gerekiyor. Bu yüzden hem kendi aşımızı üretiyor olmamız hem de Rusya ile yapılan anlaşma önümüzdeki süreçte hatırlatma dozları için elimizi kuvvetlendiriyor.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) tarafından desteklenen ve Rusya Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı bir aşı olarak dikkat çekiyor.

SPUTNİK V AŞISININ ETKİNLİK ORANI KAÇ?



Rusya'nın corona virüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının etkinlik oranı, son verilere göre yüzde 97,6 olarak belirlendi.



Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V aşısı" 3,8 milyon kişiden elde edilen veriler incelendi.



Geliştirici ekibin lideri Denis Logunov, her iki dozu da alan söz konusu kişilerde aşının etkinlik oranının yüzde 97,6 olarak tespit edildiğini duyurdu.



Bu yılın başlarında The Lancet dergisi, "Sputnik V aşısının etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğunu bildirmişti.

SPUTNİK V NASIL ÇALIŞIYOR?



Dünyanın resmi onay alan ilk Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V aşısı adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı bir aşı.



Viral Vektör (Adenovirüs) aşılarında, grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası Corona virüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanırken aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapmıyor.



2-8 santigrat derece sıcaklıklar arasında, yani kullanılan aşı buzdolaplarında saklanabilen Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) aşısı iki doz olarak uygulanıyor.

YAZ ETKİLERİ NELER?

Uzmanları açıklamalarına göre Sputnik V aşısının enjeksiyon ağrısı dışında ciddi bir yan etkisine rastlanılmadığı belirtildi.