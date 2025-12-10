A Haber merak edilen o adli emanet deposunda

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan ve Türkiye gündemine oturan milyonluk soygunun izini süren A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan ve Hüseyin Koçak, hırsızlığın gerçekleştiği Adli Emanet Deposu'na girdi. 3 anahtarla korunan ve adeta bir kaleyi andıran o odaya nasıl girildi? 147 milyon liralık altın ve gümüş nasıl buhar oldu? İşte o odadan ilk görüntüler ve soygunun film gibi senaryosu...

