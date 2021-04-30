Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi

SON DAKİKA HABERİ | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

Bakan Koca paylaştığı mesajında; "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek." ifadelerini kullandı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2021

50 MİLYON DOZ SPUTNİK V AŞISI GELİYOR

Öte yandan Sputnik V aşının ilk tedariğinin mayıs ayı içerisinde başlayacağın ve önümdeki 6 ay içerisinde 50 milyon dozun ülkeye geleceğin duyurulumştu.

TÜRKİYE'DE İLK AŞILAMA 14 OCAK'TA BAŞLADI

Koronavirüsle mücadelenin en önemli parçası olan aşılama uygulaması ülkemizde 14 Ocak'ta başlamıştı. Önce Çinli bir firma tarafından üretilen Sinovac aşısının kullanıldığı uygulama, devamında Alman-ABD ortaklığında yapılan Biontech-Pfizer aşısı ile devam etti. Halihazırda iki aşı ile devam ettiğimiz sürece bugün bir yeni aşı daha eklendi.

ÜLKEMİZDE KULLANILACAK 3. AŞI OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güzel haberi Twitter hesabından verdi. Koca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek."

"AŞI SIKINTISI YAŞAMAYACAĞIZ"

Öte yandan bugün Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşılarıyla ilgili olarak, "Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Şu anda zaten elimizde yeteri kadar aşı var. Rusya'yla yaptığımız görüşmelerle Sputnik V aşısı inşallah geliyor, gelecek. Hatta gerekirse sayın Başkan ile de görüşmemizi yapacağız. Biontech, Almanya'dan onun verilmiş sözü var. O da inşallah gelecek ben fevkalade bir durum olacağına inanıyorum." dedi.

"YERLİ AŞI EYLÜL-EKİM GİBİ ÜRETİME GEÇECEK"

Daha önceki açıklamalarında yerli aşı için nisan ayını işaret eden Erdoğan, bugün yaptığı değerlendirmede ise eylül-ekim ayında üretime geçmesini beklediğini söyledi. Erdoğan, yerli aşı konusunda "Yerli aşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum eylül-ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.