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Rus aşısı Sputnik V'nin özellikleri nelerdir? Koruyuculuk oranı ne? Yan etkileri var mı? |Video

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Giriş: 30.04.2021 17:31
Güncelleme:30.04.2021 17:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye’de kullanımına geçileceği haberinden sonra gözler Rus Sputnik V aşısına çevrildi. Kaç gün arayla kullanılacak? Yan etkileri neler? İkinci dozdan sonra yüzde kaç koruyuculuk oranı var? Tüm soruların yanıtı haberimizde...

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) tarafından desteklenen ve Rusya Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı bir aşı olarak dikkat çekiyor.

SPUTNİK V AŞISININ ETKİNLİK ORANI KAÇ?

Rusya'nın corona virüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının etkinlik oranı, son verilere göre yüzde 97,6 olarak belirlendi.

Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V aşısı" 3,8 milyon kişiden elde edilen veriler incelendi.

Geliştirici ekibin lideri Denis Logunov, her iki dozu da alan söz konusu kişilerde aşının etkinlik oranının yüzde 97,6 olarak tespit edildiğini duyurdu.

Bu yılın başlarında The Lancet dergisi, "Sputnik V aşısının etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğunu bildirmişti.

SPUTNİK V NASIL ÇALIŞIYOR?

Dünyanın resmi onay alan ilk Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V aşısı adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı bir aşı.

Viral Vektör (Adenovirüs) aşılarında, grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası Corona virüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanırken aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapmıyor.

2-8 santigrat derece sıcaklıklar arasında, yani kullanılan aşı buzdolaplarında saklanabilen Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) aşısı iki doz olarak uygulanıyor.

YAT ETKİLERİ NELER?

Uzmanları açıklamalarına göre Sputnik V aşısının enjeksiyon ağrısı dışında ciddi bir yan etkisine rastlanılmadığı belirtildi.

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