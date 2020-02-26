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26.02.2020
Son dakika: Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği | VİDEO
Son dakika haberine göre Hatay'ın Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği yaşandı. Helikopterlerden birinin, sınır hattına doğru ilerlediği dikkatlerden kaçmadı.
Hatay'ın Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği yaşandı.
Hatay'ın Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği yaşandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bugün öğle saatlerinde tam teçhizatlı askeri helikopterlerden birinin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Bir süre bölgede dolaşan helikopterin, daha sonra Hatay istikametine doğru gittiği gözlendi.
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