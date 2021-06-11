11 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Saldırıya uğrayan başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!

Son dakika: Saldırıya uğrayan başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2021 11:12
Son dakika haberine göre; İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'nın Nişantaşı'nda bir parkta başörtülü olduğu için sözlü ve fiziki saldırıya uğraması 28 Şubat zihniyetini hatırlattı. Saldırıya uğrayan araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Neşe Nur Akkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
Neşe Nur Akkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
Bakan Koca'dan aşıda israf uyarısı!.
Bakan Koca'dan aşıda israf uyarısı!.
Algı medyasının Atatürk iftirası
Algı medyasının Atatürk iftirası
Marmara'da müsilaj seferberliği! Sevindiren görüntüler!
Marmara'da müsilaj seferberliği! Sevindiren görüntüler!
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İzmir'i müsilaj değil kirlilik vurdu!
İzmir'i müsilaj değil kirlilik vurdu!
Erdoğan-Biden görüşmesinde 9 kritik başlık!
Erdoğan-Biden görüşmesinde 9 kritik başlık!
Neşe Nur Akkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
Neşe Nur Akkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
Tehdit dilinin perde arkası!
Tehdit dilinin perde arkası!
Karagümrük çetesine operasyon!
"Karagümrük çetesi"ne operasyon!
CHP-İYİ Parti-HDP arasında kriz!
CHP-İYİ Parti-HDP arasında kriz!
Bakan Akar ABD’li mevkidaşıyla göüştü
Bakan Akar ABD’li mevkidaşıyla göüştü
Daha Fazla Video Göster