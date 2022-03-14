Son dakika: Sağlıkta yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan müjdeleri arka arkaya açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde doktorlara hitap ediyor. Konuşmasında sağlık çalışanlarına yönelik müjdeler veren Başkan Erdoğan, sağlıkta şiddet sorununun kati olarak çözüleceğini belirtti. Başkan Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik bir diğer müjdesi ise maaş düzenlemesi oldu. Başkan Erdoğan, “İlk müjdemiz; sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçları CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Bu tür suçlar konusunda izlenecek yol, hakim ve savcılarca görünür hale getiriliyor. İkinci müjde olarak sağlık çalışanları ilgili bir çalışma birimi oluşturuyoruz. Tıbbi uygulama ve işlem açılabilmesi bu kuruma bağlı olacak. Üçüncü müjdem; maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmemiz, emeklilerine de yansıyacak. Beşinci müjdemiz; Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacak.” ifadelerini kullandı.

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