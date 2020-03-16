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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs hakkında önemli açıklama
Son dakika haberleri...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Bakan Koca basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs testi pozitif çıkan yeni vakaların olduğunu duyurdu. "Halkımız sağduyulu olmalı, tedbir ve panik birbirinin zıttıdır" diyen Bakan Koca, can kaybının olmadığını açıkladı.
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