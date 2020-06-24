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Videolar Gündem Videoları Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyuracak! Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı: Yeni kısıtlamalar olacak mı? | Video

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyuracak! Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı: Yeni kısıtlamalar olacak mı? | Video

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Giriş: 24.06.2020 09:43
Güncelleme:24.06.2020 09:44
SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs Bilim Kurulu bir kritik toplantıya daha imza atacak. Peki, yeni kısıtlamalar olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak. Bakan Koca'nın saat 19.00’da kameralar karşısına geçmesi bekleniyor. SON DAKİKA: Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

YENİ KISITLAMALAR YOLDA MI?
Bakan Koca'nın, artan vakalar ve maske takma gibi temel tedbirlerdeki gevşemelerden dolayı yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı konusunda da açıklama yapması bekleniyor.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyuracak! Koronavirüs Bilim Kurulundan kritik toplantı: Yeni kısıtlamalar olacak mı? | Video SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DUYURACAK! KORONAVİRÜS BİLİM KURULU'NDAN KRİTİK TOPLANTI: YENİ KISITLAMALAR OLACAK MI? | VİDEO

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 42 bin 982 testten 1268'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 27 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 1 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı da 162 bin 848'e yükseldi.

"TEDBİRLERE UYARAK YENİ VAKA SAYILARINI AZALTMALIYIZ"

Bakan Fahrettin Koca verilere ilişkin, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız" dedi.

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