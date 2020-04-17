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17.04.2020

Son dakika: Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın corona virüs tedavisinde işaret ettiği "Dornaz Alfa" ilacının yan etkileri var mı? |Video

Son dakika haberi; Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs tedavisi için önerdiği ve acilen klinik testlere alınmalı dediği "Dornaz Alfa" ilacının yan etkileri var mı? Dornaz Alfa ilacı daha önce hangi tedavilerde kullanıldı? A Haber canlı yayınına konuk olan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Velat Şen anlattı. Şen, "Çok sevindirici bir gelişme yaşadık. Bir Türk bilim insanın böyle bir çalışamaya öncülük etmesi bizler için gurur verici... Biz hastalarımızda dornaz alfayı çok sık kullanmaktayız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan 'dan Türkiye'yi heyecanlandıran yeni bir açıklama daha geldi. Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir" açıklamasını yaptı.

Çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan ve Twitter hesabından son dakika açıklaması yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştıkları ilacın tedaviye kullanılmaya başlanabileceğini ve ilacın isminin Dornaz Alfa olduğunu duyurdu.

PEKİ DORNAZ ALFA İLACININ YAN ETKİSİ VAR MI?

A Haber canlı yayınına konuk olan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Velat Şen anlattı. Şen, "Çok sevindirici bir gelişme yaşadık. Bir Türk bilim insanın böyle bir çalışamaya öncülük etmesi bizler için gurur verici... Biz hastalarımızda dornaz alfayı çok sık kullanmaktayız, ilacın güvenirliği açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta yapılan hayvansal deneylerde kullandığımız ilacın 40 misline kadar kullandığını belirten yayınlar var. Dornaz alfa olması gerçekten müthiş bir buluş. İlacın yan etkisini son derece az hatta yok denecek kadar az. Dolayısıyla bu ilacın sonuçlarını heyecanla bekliyoruz, başarılı olursa müthiş bir buluş olacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalıdan koronavirüs ilacı müjdesi
PROF. DR. ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

1961'de Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniveristesi Tıp fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde, İç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991'de Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı.

Öğretim üyeliği hayatına 1992 KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'de Doçent 1999 da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yaparken 1 Aralık 2010'dan sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon kanı bankası Mesul Müdürü oldu. 59'u yurt dışı makale olmak üzere 370 den fazla yayına sahip olup, yurt dışı yayınlarının citation oranı 2.5 dir

Son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulaması ilgili olarak çalışmaktadır. İlk olarak 1998-2007 arasında KTÜ Kemik iliği nakli Merkezi Sorumluluğunu yürüttü. Yine bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı Kemik iliği nakli Komisyonunda üye ve Kordon kanı bankaları Koordinasyon kurulunda başkan olarak görev yaptı.

2003 yılından sonra KTÜ adına ülkemizin ilk GMP laboratuarının Trabzonda kuruluşunda proje koordinatörü olarak faaliyet gösterdi ve 2007 yılından sonrada bu proje kapsamında GMP şartlarında üretim yeri ruhsatına sahip ilk mesul müdür olarak Mezenkimal kök hücreler başta olmak üzere 14 ayrı hücresel tedavi ürününü ülkemize kazandırdı.

1 Aralık 2010 dan bu yana da Acıbadem sağlık grubu hastaneleri GMP ve Hücre tedavi ürünleri danışmanlığını ve Mesul Müdürlüğünü ile Doku Tipleme Laboratuarları sorumluluğunu yapmakta ve Acıbadem Kozyatağı Kemik iliği nakil merkezinde çalışmaktadır.

Yaptığı önemli çalışmalar arasında , yarı uyumlu nakillerde TCR alfa beta seleksiyonuna ilave olarak APC deplesyonu ile nakil mortalitesi ve komplikasyonlarında 19 hastalık bir seride %50 azalmaya neden olduğunu göstermesi olup bu çalışması devam etmektedir.

Devam eden diğer önemli çalışması ise dünyada ilk kez DMD hastada allogeneik umblikal kord mezenkimal kök hücreleri ile sağlıklı distrofin geninin nakledilebileceğini gösterdiği araştırmasıdır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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