Son dakika: Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın corona virüs tedavisinde işaret ettiği "Dornaz Alfa" ilacının yan etkileri var mı? |Video

Son dakika haberi; Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs tedavisi için önerdiği ve acilen klinik testlere alınmalı dediği "Dornaz Alfa" ilacının yan etkileri var mı? Dornaz Alfa ilacı daha önce hangi tedavilerde kullanıldı? A Haber canlı yayınına konuk olan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Velat Şen anlattı. Şen, "Çok sevindirici bir gelişme yaşadık. Bir Türk bilim insanın böyle bir çalışamaya öncülük etmesi bizler için gurur verici... Biz hastalarımızda dornaz alfayı çok sık kullanmaktayız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Türkiye'yi heyecanlandıran yeni bir açıklama daha geldi. Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir" açıklamasını yaptı.

Çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan ve Twitter hesabından son dakika açıklaması yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştıkları ilacın tedaviye kullanılmaya başlanabileceğini ve ilacın isminin Dornaz Alfa olduğunu duyurdu.

PEKİ DORNAZ ALFA İLACININ YAN ETKİSİ VAR MI?

A Haber canlı yayınına konuk olan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Velat Şen anlattı. Şen, "Çok sevindirici bir gelişme yaşadık. Bir Türk bilim insanın böyle bir çalışamaya öncülük etmesi bizler için gurur verici... Biz hastalarımızda dornaz alfayı çok sık kullanmaktayız, ilacın güvenirliği açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta yapılan hayvansal deneylerde kullandığımız ilacın 40 misline kadar kullandığını belirten yayınlar var. Dornaz alfa olması gerçekten müthiş bir buluş. İlacın yan etkisini son derece az hatta yok denecek kadar az. Dolayısıyla bu ilacın sonuçlarını heyecanla bekliyoruz, başarılı olursa müthiş bir buluş olacak." ifadelerini kullandı.