Ara tatil bitti, İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı! Megakent yeni güne nasıl başladı?
Okullarda ara tatilin sona ermesiyle İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik hareketliliği arttı. Sabah saatlerinde ana arterlerde ve bağlantı yollarında yoğunluk yaşanırken, megakentte trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyesinde ölçüldü. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Aydın Baytar, İstanbul trafiğindeki son durumu canlı yayında aktardı.
Erkan SevenlerEditör
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