Çilek Vize soruşturmasında şaşırtan detay! Trump'ın kızı olduğunu söyleyen isme teklif

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 37 şüphelinin tutuklu bulunduğu “Çilek Vize” soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Suç örgütünün, ünlü isimler ve sosyal medya fenomenleri üzerinden güven oluşturmak amacıyla görüşmeler yaptığı belirlendi. Örgüt lideri Mertcan Durgut'un kız kardeşi Sena Durgut'un, kendisini ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olarak tanıtan Necla Özmen'e tanıtım videosu karşılığında ABD vizesi teklif ettiği iddia edildi.