Türkiye'yi gerekçe göstererek silahlanıyor! Yunanistan'dan İsrail'le yeni anlaşma

Yunanistan ile İsrail arasındaki askeri iş birliğinde yeni bir adım gündemde. Yunan basınında yer alan haberlere göre Atina, İsrail'le yaklaşık 1 milyar euro değerinde silah anlaşması için görüşmelere hazırlanıyor. Elektronik harp sistemleri ve uzun menzilli hassas füzelerin de anlaşma kapsamında olması bekleniyor. Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis, 12 mil konusundaki ısrarlarını yineleyerek geri adım atmayacaklarını söyledi.