Vekil güçlerden vekil devletlere! Dünyada yeni mücadele dönemi

Afganistan, Irak, Suriye, Yemen ve Sudan'da yaşanan vekalet savaşlarının ardından uluslararası sistemde yeni bir dönemin başladığı değerlendiriliyor. Terör örgütleri üzerinden yürütülen vekalet mücadelelerinin yerini, daha güçlü devletlerin kontrolündeki ülkeler üzerinden şekillenen yeni stratejilerin aldığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu değişimin Türkiye'nin çevresindeki coğrafyanın güvenlik dengelerine etkilerini ve "Vekil devletler" kavramını A Haber'in "Analiz" haberinde ele aldı.