Diyarbakır'ın peynir hazinesi! Peynirciler Pazarı'nda en çok hangi lezzet tercih ediliyor?

Diyarbakır'ın yöresel peynirleri, kentin Peynirciler Pazarı'nda tezgahlardaki yerini alıyor. Bölgedeki yaylalarda beslenen koyun, keçi ve ineklerden elde edilen sütler, otlu peynirden örgü peynire, lavaş peynirinden dil peynirine kadar birçok lezzete dönüşüyor. Pazarda en çok ilgi gören peynir ise Karacadağ peyniri. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Muhammet Enes Özgültekin, Diyarbakır'ın peynir kültürünü ve pazardaki alışveriş hareketliliğini görüntüledi.