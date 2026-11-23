HÜRKUŞ'a yerli yazılım desteği! Görev planlama sisteminde kritik aşama tamamlandı

Türk savunma sanayiinde yerli ve millî teknolojilere yönelik çalışmalar sürüyor. HAVELSAN, TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ eğitim ve hafif taarruz uçağı için hazırlanan görev planlama yazılımının kabul süreçlerini tamamladı. Rota optimizasyonu, yakıt tüketimi, hava durumu ve acil durum senaryolarını uçuş planlamasına taşıyan sistem, HÜRKUŞ operasyonlarında hız ve hassasiyeti artırmayı hedefliyor.