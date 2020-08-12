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Son dakika: Navtex geriliminin perde arkasında ne var? Akdeniz’de neler oluyor? Uzman isim değerlendirdi

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Giriş: 12.08.2020 11:32
Güncelleme:12.08.2020 11:38
Son dakika haberi... Yunanistanla Navtex geriliminin perde arkasında ne var? Akdeniz’de neler oluyor? Yeni bir anlaşma olur mu? Türkiye diyalog diplomasisi ile ne mesaj verdi? Ankara’nın yeni Akdeniz stratejisi ne? Emekli hava korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karakuş, "Yunanistan burada figüran rolünde. Esas olan Almanya" dedi.

Yunanistanla Navtex geriliminin perde arkasında ne var? Akdeniz'de neler oluyor? Yeni bir anlaşma olur mu? Türkiye diyalog diplomasisi ile ne mesaj verdi? Ankara'nın yeni Akdeniz stratejisi ne? Emekli hava korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karakuş, "Yunanistan burada figüran rolünde. Esas olan Almanya" dedi.

Emekli hava korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, ""Burada Almanya çok önemli. Almanya istiyor mu? Önce buna bakalım. Çünkü Yunanistan burada figüran rolünde. Esas olan Almanya. Almanya'nın emelleri başka ikinci Almanya birleşince ilk işi Yugoslavya'yı bölmek oldu." dedi.

Türkiye'nin niyetinin gayet açık olduğunu ve hakkaniyetli bir paylaşım istediğini vurgulayan Karakuş, "Bizim adımlarımızda bir şüphe yok." ifadelerini kullandı.

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