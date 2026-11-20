Küçükçekmece'de emlak ofisine silahlı saldırı! Saldırganın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir emlak ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralanırken saldırganın ofise girdiği ve ardından çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, saldırganın ofise giriş ve çıkış anlarını gözler önüne serdi.