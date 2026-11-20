17-25 Aralık'ta neler yaşandı? FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 13 yıl geçti

Türkiye'nin istikrarını ve millî iradeyi hedef alan 17-25 Aralık 2013 sürecinin üzerinden 13 yıl geçti. FETÖ'nün yargı ve emniyet içerisindeki yapılanması tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve milletin ferasetiyle boşa çıkarıldı. Peki, Türkiye'nin siyasi tarihine damga vuran 17-25 Aralık sürecinde neler yaşandı? O günlerde hangi gelişmeler yaşandı?