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Navtex nedir? Navtex ilanı ne anlama geliyor?

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Giriş: 10.08.2020 20:55
Güncelleme:10.08.2020 20:55
Son günlerde Türkiye'nin Akdeniz'de peş peşe navtex ilan ettiğini açıklamasıyla birlikte internette "navtex nedir, navtex ilanı ne anlama geliyor?" sorularına yanıt arandı. İşte Navtex nedir ve ne anlama geldiğinin yanıtı.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimlere verilen isim. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir.

Navtex nedir? Navtex ne anlama geliyor?
Navtex nedir? Navtex ne anlama geliyor?
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