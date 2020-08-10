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Türkiye'nin yeni Navtex kararı ne anlama geliyor? Uzman isim değerlendirdi

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Giriş: 10.08.2020 11:14
Güncelleme:10.08.2020 11:28
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına doğru yola çıkacağı bildirildi. Geminin, Kıbrıs açıklarında çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex ilan edildi. Terör ve güvenlik uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değrelendirmelerde bulundu.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına doğru yola çıkacağı bildirildi. Geminin, Kıbrıs açıklarında çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex ilan edildi. Terör ve güvenlik uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değrelendirmelerde bulundu.

Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

Buna göre Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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