Antalya'da demirleyen Oruç Reis Araştırma Gemisi, Navtex ilan edilmesi sonrası yeni görev yerine ulaştı. Gemi, 8 koordinat noktasında araştırma yapacak. Belirlenen koordinatlar çerçevesinde gemilere 6 deniz mili uzaktan geçilmesi uyarısında da bulunuldu. Oruç Reis'e Ataman ve Cengiz Han gemileri de ikmal noktasında destek veriyor. Peki Yunanistan'la Navtex geriliminin perde arkasında ne var? Kıta sahanlığı ne anlama geliyor? A Haber muhabiri Elif Saatçoığlu, canlı yayında aktardı.

Antalya'da demirleyen Oruç Reis Araştırma Gemisi, Navtex ilan edilmesi sonrası yeni görev yerine ulaştı. Gemi, 8 koordinat noktasında araştırma yapacak. Belirlenen koordinatlar çerçevesinde gemilere 6 deniz mili uzaktan geçilmesi uyarısında da bulunuldu. Oruç Reis'e Ataman ve Cengiz Han gemileri de ikmal noktasında destek veriyor. Peki Yunanistan'la Navtex geriliminin perde arkasında ne var? Kıta sahanlığı ne anlama geliyor? A Haber muhabiri Elif Saatçoığlu, canlı yayında aktardı.

