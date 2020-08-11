Son dakika haberi... Yunanistan, Türkiye’nin Meis Adası yakınlarında NAVTEX ilan ederek, bölgede Oruç Reis gemisi ile sismik araştırma yapacağını duyurmasının ardından NATO’dan yardım istedi. Yunanistan, Türkiye’ye bölgede yaptığı sismik araştırmaya son vermesi çağrısında bulundu. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Ağar, Yunanistan'a kritik bir tavsiyede bulunarak "Yunanistan her ne hikmetse bir türlü buna yanaşmıyor. Ve bunun bedelini mutlaka ödeyecek." dedi.

Yunanistan, Türkiye'nin Meis Adası yakınlarında NAVTEX ilan ederek, bölgede Oruç Reis gemisi ile sismik araştırma yapacağını duyurmasının ardından NATO'dan yardım istedi. Yunanistan, Türkiye'ye bölgede yaptığı sismik araştırmaya son vermesi çağrısında bulundu. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'Yİ ARKASINDAN VURMAYA KALKTILAR

Ağar, "Türkiye'yi çok zorladılar. Bypass etmeye aldatmaya arkasından vurmaya kalktılar. Türkiye en başından beri bir cümle kurdu dedi ki burası hepimizin karası olduğu bir deniz alanı. Burayı hakkaniyet çerçevesinde uluslararası hukuka uygun bir şekilde paylaşalım. Ama Yunanistan şımararak arsızlaşarak ihtiraslı davranarak ve büyük hesapların içerisinde bir proxy/vekil devlet gibi davrandı." dedi.

BUNUN BEDELİNİ MUTLAKA ÖDEYECEKLER



Yunanistan'ın art niyetli olduğunu vurgulayan Ağar, "Benim onlara tavsiyem şudur ki bundan sonra bir proxy devlet gibi davranmasınlar. Eğer gerçekten komşu gibi yaşayacaksak Türkiye onların zerre suyunda gözü yok zerre toprağında gözü yok. Sadece adaletle paylaşalım istiyoruz. Ama Yunanistan her ne hikmetse bir türlü buna yanaşmıyor. Ve bunun bedelini mutlaka ödeyecek." ifadelerini kullandı.