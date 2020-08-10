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Türkiye yeni navtex ilan etti Yunanistan panikledi

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Giriş: 10.08.2020 18:24
Güncelleme:10.08.2020 18:26
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeniden navtex ilan etmesi Atina yönetiminde şok etkisi yaptı.Başbakan Micotakis, güvenlik kurulunu acilen topladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de navtex ilan etmesi Yunanistan'a büyük yankı buldu.

Oruç Reis petrol arama gemisinin bölgeye hareket etmesinin hemen ardından Yunanistan'da kuvvet komutanları bir araya geldi.

Ardından Başbakan Miçotakis güvenlik kurulunu toplantıya çağırdı. Bölgedeki gelişmelerin yakından izlendiği ifade edildi.

Alınan bilgilere göre, Miçotakis, AB konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü. Yunanistan'ın tutumu hakkında bilgi verdi.

Akşam saatlerinde de Miçotakis'in NATO Genel Sekreteri ile telefonda görüşeceği açıklandı.

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