- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: İzmir'de askeri eğitim uçağı neden düştü? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Son dakika haberleri... İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde bir askeri uçak düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 pilotun da kurtarıldığı belirtildi. Peki askeri uçağın düşme nedeni ne? Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş ve akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.