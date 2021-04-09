Son dakika: İzmir'de askeri eğitim uçağı neden düştü? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Son dakika haberleri... İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde bir askeri uçak düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 pilotun da kurtarıldığı belirtildi. Peki askeri uçağın düşme nedeni ne? Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş ve akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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