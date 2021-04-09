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Son dakika: İzmir'de askeri uçak düştü! 2 pilot kurtarıldı

Son dakika haberleri... İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde bir askeri uçak düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 pilotun da kurtarıldığı belirtildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti. Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş ve A Haber canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, düşen uçak ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Son dakika: İzmir'de askeri uçak düştü! 2 pilot kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde bir askeri uçak düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 pilotun da kurtarıldığı belirtildi.

İşte MSB'den yapılan resmi açıklama;

İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.

VALİ KÖŞGER'DEN RAHATLATAN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, Foça ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki iki pilotun kurtarıldığını bildirdi.

Köşger, AA muhabirine, Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti.

İhbar üzerine ivedi bir şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan Köşger, "İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır." dedi.

Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

"PİLOT EĞİTİMİ YAPILIYOR"

Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

İzmir'de düşen askeri uçak hakkında konuşan Karakuş, "Şu anda bir şey söylemek söz konusu olamaz. Çünkü bu eğitim uçağı zaten pilot eğitimi yapılıyor. Bu esnada ne gibi bir olayla karşı karşıya kaldılar da düştüler onu bilmek şu anda mümkün değil." ifadelerine yer verdi.

HARBE HAZIRLIK UÇUŞU

A Haber canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, İzmir'de düşen askeri uçak hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Arızanın neden kaynaklandığının henüz belli olmadığını belirten Caşın, "Uçağın kalktığı meydan 2. Hava üs komutanlığı. Jet başlangıç eğitim yeri. Kore'den gelen bir uçak. Hava Harp Okulu'ndan mezun olan genç Teğmenlerin harbe hazırlık eğitimin yapıldığı bir uçuş sırasında bir arızadan dolayı düşmüştür. Arızanın nedeni henüz bilinmiyor." dedi.

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