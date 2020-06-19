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İtalya ile Libya zirvesi! Bakan Çavuşoğlu: İtalya ile Libya'da kalıcı barış için çalışacağız

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Giriş: 19.06.2020 16:09
Güncelleme:19.06.2020 16:11
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İtalya ile Libya'da kalıcı barış ve sonuç getirici bir siyasi süreç için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. İtalyan bakan, pandemi sürecindeki desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.
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