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Son dakika: İstanbullular çileden çıktı! Yollar köstebek yuvasına döndü! Esnaf ve vatandaşlardan CHP'li Belediyeye tepki |Video

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Giriş: 01.07.2020 12:30
Güncelleme:01.07.2020 12:42
Son dakika haberi... İstanbul’da yaşayanların son birkaç aydır ortak sorunlarından biri bir türlü bitmeyen yoldaki çalışmalar. Başta Beşiktaş ve Kadıköy’de olmak üzere pek çok ilçede uzun süredir yol çalışmaları devam ediyor. Esnaf ve vatandaşlar CHP’li belediyeye tepki gösterdi.

İstanbul'da yaşayanların son birkaç aydır ortak sorunlarından biri bir türlü bitmeyen yoldaki çalışmalar. Başta Beşiktaş ve Kadıköy'de olmak üzere pek çok ilçede uzun süredir yol çalışmaları devam ediyor. Esnaf ve vatandaşlar CHP'li belediyeye tepki gösterdi.

4 AYDIR BÖYLE BEKLİYOR

Bir vatandaş, "Koronadan önce kazdılar otobüs durağının orasını en altı 4 aydır bu şekilde kazıdılar bıraktılar böyle bekliyor." dedi.

GELİN DEDİM ORALI OLMADI

Bir esnaf ise, "Cevap aldığımız bir şey yok. Aylardır burada biz kokoreç satamıyoruz. Müşteri gelecek gelmiyor. Toz duman içindeyiz. Beşiktaş Belediye Başkanı az önce geçti 'bu tarafa gelin dedim' oralı olmadı transit geçti." ifadelerini kullandı.

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