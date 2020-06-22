Taksicilerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkileri çığ gibi büyüyor |Video

İBB yönetiminin yeni projeleri arasında 5 bin yeni taksi plakası olduğunu açıklandı. Taksicilerden ise bu karara tepkiler gecikmedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi kendilerine söz verdiğini söyleyen taksiciler bu karara tepki göstererek İmamoğlu'nun verdiği sözleri tutmaya davet etti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'a 5 bin yeni taksi plakası çalışması başlattı. 5 bin taksinin kiraya verileceğinin açıklanmasının ardından taksi sayısının yeterliliği, var olan sistemin sorunları gibi birçok tarafıyla tartışılmaya başlayan "5 bin yeni taksi" projesine taksiciler tepkili...

"İBB'NİN BU PROJESİ EKMEĞİMİZİ VE EMEĞİMİZİ BİTİRİR"

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Biz bu plakaları, 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre 1986 yılında devletimize parayı yatırarak açık artırmayla süresiz ve sınırsız çalışma kaydıyla ihaleyle satın aldık. O tarihlerde çok büyük bedeller ödedik. Şu anda belediye başkanımızın yaptığı açıklama bizi üzdü. Bu açıklamanın hayata geçmesi bizim ekmeğimizi ve emeğimizi bitirir. Bu nedenle belediye başkanımızla tekrar görüşeceğiz. Bizden hiçbir fikir almadı. 'İnşallah bu projeyi iptal eder' diye düşünüyoruz" dedi.

Aksu, taksi projesinin adaletsizlik olduğunun altını çizdi 'bu ekmeğimize göz dikmek' dedi

Taksicilerden de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu kararına tepkiler çığ gibi büyüyor.