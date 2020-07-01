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Son dakika: CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde tekne skandalı! Yediemin şefi tekneyi boyayıp arkadaşına sattı
Son dakika haberi… CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tekne skandalı yaşandı. Bir balıkçı teknesinin sahibi İbrahim Özcan, aylar önce Yediemine çekilen teknesinin boyanıp, kendisinden habersiz satıldığını iddia etti. A Haber ekibi de olayı araştırdı. Parka çekilen teknenin yediemin şefi Arif Akbaş tarafından, Küçükyalı barınağına getirildiği ve arkadaşı Abdullah Gökçe adında birine ruhsatlandığı ortaya çıktı. Skandal olayın perde arkası A Haber'de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 01.07.2020 11:00Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 11:18