İbrahim Özcan, yedi aydır aradığı teknesi Yenikapı'da duruyordu. Tekne İBB'ye ait Yediemin otoparkına çekildi. Özcan, Yediemin'de olduğunu öğrenip almak istediği tekne için kendisinden istenen evrakları toplamaya çıktı. Özcan, on gün süren evrak toplama sürecinin ardından geri döndüğünde yetkililerden şoke eden bir cevap aldı.