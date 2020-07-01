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Haberler Galeri Son dakika: CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde tekne skandalı! Yediemin şefi tekneyi boyayıp arkadaşına sattı

Son dakika: CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde tekne skandalı! Yediemin şefi tekneyi boyayıp arkadaşına sattı

Son dakika haberi… CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tekne skandalı yaşandı. Bir balıkçı teknesinin sahibi İbrahim Özcan, aylar önce Yediemine çekilen teknesinin boyanıp, kendisinden habersiz satıldığını iddia etti. A Haber ekibi de olayı araştırdı. Parka çekilen teknenin yediemin şefi Arif Akbaş tarafından, Küçükyalı barınağına getirildiği ve arkadaşı Abdullah Gökçe adında birine ruhsatlandığı ortaya çıktı. Skandal olayın perde arkası A Haber'de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 01.07.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 11:18
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Son dakika: CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde tekne skandalı! Yediemin şefi tekneyi boyayıp arkadaşına sattı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tekne skandalı yaşandı. Bir balıkçı teknesinin sahibi İbrahim Özcan, aylar önce Yediemine çekilen teknesinin boyanıp, kendisinden habersiz satıldığını iddia etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde tekne skandalı! Yediemin şefi tekneyi boyayıp arkadaşına sattı

A Haber ekibi de olayı araştırdı. Parka çekilen teknenin yediemin şefi Arif Akbaş tarafından, Küçükyalı barınağına getirildiği ve arkadaşı Abdullah Gökçe adında birine ruhsatlandığı ortaya çıktı.

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Son dakika: CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde tekne skandalı! Yediemin şefi tekneyi boyayıp arkadaşına sattı

Skandal olayın perde arkası A Haber'de ortaya çıktı.

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Son dakika: CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde tekne skandalı! Yediemin şefi tekneyi boyayıp arkadaşına sattı

İbrahim Özcan, yedi aydır aradığı teknesi Yenikapı'da duruyordu. Tekne İBB'ye ait Yediemin otoparkına çekildi. Özcan, Yediemin'de olduğunu öğrenip almak istediği tekne için kendisinden istenen evrakları toplamaya çıktı. Özcan, on gün süren evrak toplama sürecinin ardından geri döndüğünde yetkililerden şoke eden bir cevap aldı.

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Son dakika: CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde tekne skandalı! Yediemin şefi tekneyi boyayıp arkadaşına sattı

'TEKNE MEKNE YOK'

İBB Yediemin Şefi Arif Akbaş'ın kendisine burada bir tekne olmadığını dile getirdi. Oysa gerçek daha sonra ortaya çıktı. Tekne Yediemin'den alınarak Küçükyalı barınağına çekilmişti.