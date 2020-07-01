Son dakika haberi… CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tekne skandalı yaşandı. Bir balıkçı teknesinin sahibi İbrahim Özcan, aylar önce Yediemine çekilen teknesinin boyanıp, kendisinden habersiz satıldığını iddia etti. A Haber ekibi de olayı araştırdı. Parka çekilen teknenin yediemin şefi Arif Akbaş tarafından, Küçükyalı barınağına getirildiği ve arkadaşı Abdullah Gökçe adında birine ruhsatlandığı ortaya çıktı. Skandal olayın perde arkası A Haber’de ortaya çıktı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tekne skandalı yaşandı. Bir balıkçı teknesinin sahibi İbrahim Özcan, aylar önce Yediemine çekilen teknesinin boyanıp, kendisinden habersiz satıldığını iddia etti. A Haber ekibi de olayı araştırdı. Parka çekilen teknenin yediemin şefi Arif Akbaş tarafından, Küçükyalı barınağına getirildiği ve arkadaşı Abdullah Gökçe adında birine ruhsatlandığı ortaya çıktı. Skandal olayın perde arkası A Haber'de ortaya çıktı.