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Son dakika: CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde tekne skandalı! Yediemin şefi tekneyi boyayıp arkadaşına sattı |Video

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Giriş: 01.07.2020 10:58
Güncelleme:01.07.2020 11:20
Son dakika haberi… CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tekne skandalı yaşandı. Bir balıkçı teknesinin sahibi İbrahim Özcan, aylar önce Yediemine çekilen teknesinin boyanıp, kendisinden habersiz satıldığını iddia etti. A Haber ekibi de olayı araştırdı. Parka çekilen teknenin yediemin şefi Arif Akbaş tarafından, Küçükyalı barınağına getirildiği ve arkadaşı Abdullah Gökçe adında birine ruhsatlandığı ortaya çıktı. Skandal olayın perde arkası A Haber’de ortaya çıktı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tekne skandalı yaşandı. Bir balıkçı teknesinin sahibi İbrahim Özcan, aylar önce Yediemine çekilen teknesinin boyanıp, kendisinden habersiz satıldığını iddia etti. A Haber ekibi de olayı araştırdı. Parka çekilen teknenin yediemin şefi Arif Akbaş tarafından, Küçükyalı barınağına getirildiği ve arkadaşı Abdullah Gökçe adında birine ruhsatlandığı ortaya çıktı. Skandal olayın perde arkası A Haber'de ortaya çıktı.

Son dakika: CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde tekne skandalı! Yediemin şefi tekneyi boyayıp arkadaşına sattı SON DAKİKA: CHP'Lİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE TEKNE SKANDALI! YEDİEMİN ŞEFİ TEKNEYİ BOYAYIP ARKADAŞINA SATTI

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